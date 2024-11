Maran sul progetto San Siro: "Con Moratti e Berlusconi ci si sarebbe stretti la mano in due settimane"

Ai microfoni di Newzgen, la trasmissione prodotta da Alanews in onda su Twitch e YouTube, Pierfrancesco Maran ha parlato di San Siro e del futuro dello storico impianto meneghino, al centro di una serie di discussioni che vedrebbero Inter e Milan interessate all'acquisto dell'area per la costruzione di un nuovo stadio:

“Il sindaco Sala sta facendo tutto il possibile per salvaguardare l’interesse pubblico, non è poca cosa. Il problema è che si ha a che fare con società che non sappiamo se vogliano davvero realizzare il progetto che dicono oppure ottenere quel titolo urbanistico o edilizio per poi vendere ad altri, il che rende complicatissimo per tutti trovare soluzioni a lungo termine. Con Moratti e Berlusconi ci si sarebbe stretti la mano in due settimane, qui non sai davvero cosa ti chiedono: vogliono davvero ciò che chiedono o in realtà vogliono altro? Non si ha chiara la trasparenza dei loro obiettivi”.