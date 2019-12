Marangon: "Ibra può essere un valore aggiunto ma credo sia un'operazione pubblicitaria"

Luciano Marangon, ex difensore, ospite di TMW Radio ha parlato di Ibrahimovic: "Credo che possa essere più un nome per far animare la piazza e i tifosi. L'ho visto nel campionato americano, che è molto semplice, ed è integro fisicamente. Ha sempre fatto bene e può anche essere un valore aggiunto per esempio per il Milan, che adesso è al livello di Bologna e il Cagliari. Nel complesso credo sia più un'operazione di pubblicità. No so se un tipo come lui abbia voglia di andare in una squadra non pronta per vincere".