Marani: "Donnarumma deve imporsi sull'agente. Può aprire un ciclo di successi con il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato del rinnovo di Donnarumma. Queste le sue parole: "C'è stata una gestione sbagliata da parte del suo procuratore, soprattutto nell'ultimo rinnovo dove era un ragazzo appena maggiorenne. Era stato forte nelle decisioni e deve esserlo anche questa volta. Veste una delle maglie più grandi del mondo e della storia. E' al Milan e può diventare la bandiera di un ciclo futuro. Deve imporsi sull'agente, un procuratore che è bravissimo a contrattare con le società e a spostare i giocatori. Sono stufo di vedere 140 milioni a stagione destinati alle commissioni per agenti che giocano al rialzo in un momento come questo. E' sbagliato chiedere 12 milioni di euro all'anno o contrattare la durata. Donnarumma è il Milan e deve rimanere. Non bisogna rimanere ostaggio dei procuratori. I club devono andare oltre. Il Milan deve continuare le proprie strategie mirate andando oltre queste pressioni"