Marani: "Milan e Napoli sono meritatamente in vetta"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Pioli sta facendo un grande lavoro. Dopo la partita di Bologna ho letto tanti critiche, ma ha vinto una partita in cui non ha giocato bene e con tutte quelle assenze. Il Milan ha approfittato dello stop di tutte le altre squadre. Milan e Napoli stanno meglio delle altre, al momento hanno qualcosa in più. La forza del Napoli è la difesa. Arriva da una stagione negativa, ora sta andando forte, bisogna vedere cosa succederà quando avrà dei momenti di difficoltà. Il Milan invece ha già vissuto momenti di difficoltà, la scorsa stagione è servita parecchio ai rossoneri. Comunque Milan e Napoli sono meritatamente in vetta".