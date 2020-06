Marani: "Non ricordo un giocatore arrivato a gennaio che ha avuto l'impatto di Ibra"

Intervenuto a SkySport24, Matteo Marani ha parlato così dell'assenza di Ibrahimovic nel match di domani di Coppa Italia contro la Juventus: "Ibrahimovic non è un semplice giocatore, è uno che apre gli spazi e carica la squadra. Ha avuto un impatto impressionante, non ricordo un giocatore arrivato a gennaio che ha avuto un simile impatto. Non parlo solo dal punto di vista tecnico, ma complessivo perchè con lui il Milan è cambiato. Senza di lui, i rossoneri perdono molto. Vedremo come renderà Rebic da prima punta. Sono curioso di vedere la risposta di alcuni giocatori, come Bonaventura, Donnarumma e Romagnoli".