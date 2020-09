Marani sul Milan: "Se la giocherà per andare in Champions. Ibra trascinatore"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del Milan: "Se la giocherà per andare in Champions League. Servirà qualcosa di importante per arrivare nelle prime quattro. Stasera contro il Bologna giocherà, a parte Rebic, la stessa squadra che è scesa in campo giovedì in Irlanda in Europa League. Il Milan mi è piaciuto molto contro lo Shamrock, ha fatto vedere delle belle cose. Ibra è l'assoluto trascinatore dello spogliatoio rossonero".