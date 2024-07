Marca - Atletico sorpreso dalla mancanze di chiamate del Milan per la clausola di Morata

Il trasferimento di Alvaro Morata al Milan ha suscitato non poca discussione in Spagna. Nella sua versione online, infatti, il noto portale di notizie iberico Marca ha spiegato come la dirigenza dell'Atletico Madrid sarebbe rimasta piuttosto stranita dal modo in cui quella rossonera si sarebbe mossa per riportare in Italia l'attaccante spagnolo, in quanto i Colchoneros non avrebbero ricevuto alcuna comunicazione dalle parti via Aldo Rossi.

Quando c'è di mezzo una clausola rescissoria è solito comunicare la propria volontà al club detentore del cartellino del giocatore, un po' come successo poco prima con Zirkzee, comportamento che invece il Milan non ha ripetuto con l'Atletico Madrid, venuto a conoscenza di questo trasferimento solo tramite le parole di Alvaro Morata nel giorno in cui si è diretto presso il centro sportivo dei Colchoneros per salutare allenatore e staff.

Una mancanza di comunicazione che ha starebbe facendo e non poco discutere, versione che però non viene confermata dal Milan.