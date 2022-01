Marca - Da non credere: annullato ingiustamente il gol vittoria al Milan

Anche il quotidiano Marca parla di Milan-Spezia di ieri sera e dell’assurdo errore arbitrale commesso da marco Serra che ha negato la vittoria ai rossoneri. “Da non credere! Annullano ingiustamente un gran del Milan che sarebbe valso il 2-1. Dal poter vincere e meritare di vincere, a perdere in meno di 5 minuti”. Così il giornale spagnolo sintetizza l’assurdo finale di partita di San Siro. Il Milan cercava la momentanea leadership in Serie A, ma ha finito per perdere 3 punti preziosi nei minuti di recupero. “L’arbitro ha fischiato un fallo in favore dei rossoneri senza applicare la legge del vantaggio, in un’azione culminata con un gran gol di Junior Messias. Quella che poteva essere la vittoria per 2-1 del Milan si è conclusa nel nulla... e all'ultima giocata lo Spezia ha preso i 3 punti segnando in contropiede. E come se non bastasse, tra le due azioni, Zlatan Ibrahimovic ha colpito una traversa sugli sviluppi di un corner. Un tempo di recupero fra i più bizzarri che si ricordino”.

De no creer: anulan (mal) este golazo del Milan para el 2-1 en el 92'... ¡y pierden 1-2 en el 96'! https://t.co/Vh20PKMqfm — MARCA (@marca) January 17, 2022