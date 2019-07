Marca parla di Bennacer: "Ha un futuro radioso"

Il quotidiano spagnolo Marca, analizzando il successo dell'Algeria in Coppa d'Africa, ha parlato anche di Ismael Bennacer, futuro calciatore del Milan e MVP della competizione: "Il centrocampista ventunenne ha un futuro radioso. Infatti sta per firmare per il Milan. Figlio di un padre marocchino e di una madre algerina, ha giocato con la Francia Under 18 e Under 19 prima di optare per l'Algeria".