Marchegiani: "Abraham passato inosservato ma sta dando tantissimo. Quando ha giocato da titolare il Milan le ha vinte tutte"

Il Milan ha ritrovato il sorriso nell'ultima settimana: dopo essere rinato con una bella e convincente vittoria sull'Inter nel Derby, il Diavolo ha dato continuità anche in casa contro il Lecce, piegato per 3-0. Ora per i rossoneri arriva il secondo impegno in Champions League e la gara a Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso sarà una bel termometro per misurare a quale temperatura è arrivata effettivamente la formazione di Fonseca. Al Club di Sky Sport hanno parlato anche di tutto questo.

Le parole di Luca Marchegiani su Tammy Abraham: "Abraham è quello che è passato tra i più inosservati dei nuovi acquisti ma in realtà in questo momento sta dando tantissimo: fa la stessa cosa che fa Morata come atteggiamento e permette al Milan di giocare con due punte. Le partite che ha giocato titolare, il Milan le ha vinte tutte: sarà un caso…"