Marchegiani: "Al Milan è mancato il mercato, per un motivo o per un altro non si è visto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato così il momento del Milan: “Cosa manca al Milan? È mancato il mercato. Tutto il mercato di quest’anno per un motivo o per un altro non si è visto. Questo momento di crisi è un contrappasso all’alchimia straordinaria che si è vista nella passata stagione: giocatori di altissimo livello che hanno fatto una stagione da campioni. Succede anche questo, che ti trovi in situazioni così e non sai come ci sei finito”.