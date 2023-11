Marchegiani: "È come se gli episodi negativi condizionassero i giocatori in campo"

vedi letture

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. I rossoneri ora devono vincere contro il Newcastle e deve sperare che il Borussia Dortmund vinca in casa contro il Psg: il pareggio tra tedeschi e francesi farebbe comunque fuori il Milan anche in caso di vittoria in Inghilterra. Insomma la speranza degli ottavi è ridotta al lumicino. Luca Marchegiani, che ha commentato la gara su Sky Sport, ha parlato a fine partita.

Le dichiarazioni di Marchegiani: "Tanta delusione, anche per noi che l’abbiamo raccontata. Prima della partita c’era un entusiasmo fantastico. Ci sono state un paio di situazioni che hanno indirizzato: il rigore sbagliato e l’infortunio di Thiaw. Lì è come se il Milan si fosse arreso alla sfortuna. Si sapeva che non c’era un cambio di ruolo ed è un po’ come se gli episodi negativi condizionassero i giocatori in campo. Essere in tanta emergenza in una partita così complicata e difficile, complica tanto le cose.