Marchegiani e il momento del Milan: "Ci vuole freddezza e calma, ma la crisi va aggredita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchegiani, ex portiere ed oggi opininista, ha parlato a Sky Sport 24 del momento del Milan: “Credo che debbano esserci freddezza e calma. È una crisi che va aggredita in qualche modo, ma mantenendo la calma. Non va assolutamente messo in discussione quello che ha portato il Milan a delle premesse che hanno preceduto questo momento, ma è comunque una situazione preoccupante”