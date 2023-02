MilanNews.it

Al termine di Inter-Milan, Luca Marchegiani ha commentato a Sky Sport le scelte tattiche di mister Pioli: "A una tattica di principio in cui dici “Mi difendo sempre e aspetto un momento migliore”, io non ci credo. Sono situazioni che capitano durante la partita, ma preparare una partita così non sono d’accordo".