Marchegiani: "Oggi Maignan incide meno. Non è tecnicamente eccelso"

vedi letture

Luca Marchegiani, ex portiere, a Sky Calcio Club parla del momento di forma di Mike Maignan, negli ultimi tempi spesso fuori giri. Le sue dichiarazioni:

"Incide meno. Ha doti fisiche e una personalità straordinaria, bravissimo nelle situazioni di campo, non sbaglia quasi mai scelta. Non è tecnicamente eccelso, per la mia concezione di tecnica di parata. Gli capita ogni tanto di subire gol evitabili per queste difficoltà, come il gol subito in Champions. Fascia da capitano? Nel momento in cui ti senti il giocatore che tutti guardano senti la responsabilità di fare qualcosa in più, questo ti può portare ad andare un po’ fuori giri. Oggi la tecnica di parata conta meno, quello che conta è l’efficacia.

Mi ha stupito che contro il Torino, sul primo gol, abbia sbagliato scelta, lui che non la sbaglia mai. È un periodo in cui evidentemente non riesce ad essere tranquillo. Lui arriva a sostituire Donnarumma, una responsabilità enorme, ma tutta concentrata su se stesso: ha fatto una stagione fantastica. Ora se dispendi energie anche per essere di supporto a compagni, squadra e allneatore rischi di non essere al massimo".