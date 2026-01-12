Marchegiani: “Se giochi giovedì-domenica devi giocare alle 21. Pochissimo riposo la causa del tournover di Max”
MilanNews.it
Durante il Club su Sky Sport, Marchegiani ha sottolineato il fatto che Milan-Genoa e Fiorentina-Milan si siano giocate ad una distanza di giorni ravvicinatissima con l'aggravante dell'orario dell'ultimo match ovvero le 15. Secondo l'ex portiere della Lazio è stato questo il motivo principale per il quale Allegri ha optato per un maxi tournover contro i Viola. Queste le sue parole:
"Insisto, insisto, perchè è vero che chi gioca l'Europa League gioca giovedì e domenica ma non gioca domenica alle 15 gioca la domenica sera, che comunque hai 1 allenamento in più perciò era veramente un periodo breve. Secondo me è stato questo il motivo per cui Allegri ha fatto riposare chi non era al meglio"
Pubblicità
News
Il Milan lascia punti anche alla Fiorentina: non era mai successo quest'anno che i viola facessero tre risultati utili di fila
Firenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa mancadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa alla squadra
3 Turnover Allegri, Marchegiani: "Ha messo dentro Ricci, Jashari e Loftus: non tre ragazzini della Primavera"
4 Ordine duro: “Chissà se Scaroni si è accorto che il Milan ha giocato due partite con pochissimo riposo”
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Due pesi due misure, step on foot di Mkhitaryan e Fullkrug: uno è rigore l’altro no. Quando ci sarà uniformità?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com