Marchegiani: “Se giochi giovedì-domenica devi giocare alle 21. Pochissimo riposo la causa del tournover di Max”

Durante il Club su Sky Sport, Marchegiani ha sottolineato il fatto che Milan-Genoa e Fiorentina-Milan si siano giocate ad una distanza di giorni ravvicinatissima con l'aggravante dell'orario dell'ultimo match ovvero le 15. Secondo l'ex portiere della Lazio è stato questo il motivo principale per il quale Allegri ha optato per un maxi tournover contro i Viola. Queste le sue parole:

"Insisto, insisto, perchè è vero che chi gioca l'Europa League gioca giovedì e domenica ma non gioca domenica alle 15 gioca la domenica sera, che comunque hai 1 allenamento in più perciò era veramente un periodo breve. Secondo me è stato questo il motivo per cui Allegri ha fatto riposare chi non era al meglio"