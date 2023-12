Marchesi sulla corsa Scudetto: "Non bisogna mai trascurare il Milan, se riesce a recuperare tutti gli infortunati può fare molto bene.

Così Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli e Inter, sul big match di ieri del Maradona, vinto dai nerazzurri per 3-0: "Contatto Lautaro-Lobotka? Difficile valutare a occhio nudo, ci voleva l'occhio del Var per dare un risultato diverso".

Un bilancio sulla corsa scudetto: "L'Inter è la squadra da battere, anche se manca ancora tanto alla fine del campionato. C'è una Juve che, non avendo le coppe, può giocarsela con l'Inter. Non bisogna mai trascurare il Milan, se riesce a recuperare tutti gli infortunati può fare molto bene. C'è una ripresa interessante della Roma e anche il Napoli gioca un buon calcio, in questo momento manca il trascinatore Osimhen".