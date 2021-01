Marchetti: "Con il mercato di gennaio il Milan ha tamponato tutte le emergenze"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul mercato invernale del Milan: “Mi aspettavo questo tipo di mercato? Se ci fosse stata un altro tipo di situazione economica mondiale ti avrei detto di sì, perché il Milan è riuscito a completare qualsiasi tipo di emergenza si è verificata nel corso dell’anno, pandemia compresa. Il Milan si è trovato in difficoltà nel pacchetto arretrato e nei due di centrocampo, in più ha avuto molti casi di positività durante la stagione. Il Milan è stato molto bravo, non ha investito nei cartellini e ha preso dei prestiti. Potrà investire in Tomori perché ci crede, Meite io immagino che sia solo una soluzione tampone, e questa è la mia opinione, Mandzukic è un giocatore di grande esperienza per cui non hai pagato il cartellino. Bravi Maldini e Massara che quando dicono che il Milan non ha fatto un mercato da scudetto dicono la verità. Il grande obiettivo del Milan è tornare in Champions League: è molto importante tornare in Champions e non vogliono perdere la chance. Poi se si trovano lì a vincere il campionato non è che tirano il freno a mano (ride, ndr). Però il grande il motore che ha spinto Maldini è stato Elliott, ieri ha detto che la proprietà gli ha fatto fare quello che avevano in testa. Un anno fa non l’avrebbe potuto dire, perché un anno fa Maldini e Massara erano di fatto come se fossero stati esautorati da Elliott perché sarebbe dovuto arrivare Rangnick con un altro progetto tecnico”.