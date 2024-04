Marchetti: "Ibra e Pioli hanno stima reciproca. Se Ibra dovesse scegliere, ad oggi, non lo manderebbe via"

Luca Marchetti a Sky ha parlato del Milan, soffermandosi particolarmente sul futuro di Stefano Pioli in relazione a quello che è il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, al suo potere decisionale e al rapporto con l'allenatore parmense. Ecco le sue parole: "Zlatan è stato preso per fare l’uomo della proprietà. Ai rossoneri questa figura in questo periodo è mancata, secondo me può aver avuto delle ripercussioni nella gestione dello spogliatoio, dei risultati e dei momenti difficili. Ora c’è ed è chiaro che poi Ibrahimovic è un neofita in questo ruolo, ma la sua personalità e conoscenza del calcio accelera questo tipo di percorso.

Ecco la chiusura di Marchetti sul futuro di Pioli: "Il rapporto tra Pioli e Ibrahimovic è sicuramente di stima reciproca e di fiducia. Oggi Ibra, se dovesse scegliere, Pioli non lo esonera”.