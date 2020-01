Marchetti: 'Ibra utile a livello tecnico e caratteriale per il Milan"

Durante Sky Sunday Night, intervenuto per parlare di mercato, Luca Marchetti ha spiegato le motivazioni che potrebbero aver spinto il Milan ad acquistare Zlatan Ibrahimovic, legando la scelta del club rossonero non solo ad aspetti puramente tecnici. "Il Milan ha pensato a questo colpo non solo in relazione all'impatto tecnico che può dare, ma anche quello sotto il punto di vista dell'esperienza e caratteriale. Siccome mancano i grandi campioni al Milan, oggi, ripartire da un giocatore come Ibrahimovic per fare in modo che torni quel tipo di mentalità è un passo in avanti non banale. Anche per Ibrahimvoic però non è una scelta banale, si gioca anche lui la credibilità con questa scelta. Aveva offerte anche dal Napoli e dal Bologna, che forse sarebbe stato una comfort zone per lui ed ha scelto il Milan"