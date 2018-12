Marchetti: "Il Milan deve arrivare a bilancio zero: la mission di Gazidis sarà di aumentare i ricavi ma saranno necessarie anche delle cessioni"

Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha parlato così delle possibili mosse di mercato del Milan, in considerazione della sentenza UEFA: “Il Milan deve fare i conti con i paletti del Fair Play. Il Milan ha ricevuto la sanzione dalla UEFA di andare a bilancio zero. La mission di Gazidis sarà di aumentare i ricavi ma sarà necessario anche arrivare a delle cessioni per avere una squadra competitiva e prendere giovani interessanti come Paquetà, per rilanciarsi come squadra e come valore”