Il commento del club a Milan-Bari: "Prestazione attenta, pragmatica e abbastanza brillante in fase offensiva"

Il Milan, attraverso il sito ufficiale del club, ha commentato così Milan-Bari: "Un debutto positivo. San Siro chiama e il Milan risponde: davanti a 71mila spettatori, i rossoneri iniziano la stagione con un 2-0 sul Bari nella prima uscita ufficiale della stagione, valida per i Trentaduesimi di Coppa Italia. In gol Leão nel primo tempo - poi uscito per un problema fisico - e Pulisic nella ripresa, per una vittoria nel segno del tandem d'attacco schierato in campo dall'inizio. Contro un Bari organizzato e ben messo in campo, la prestazione della formazione di Allegri (in tribuna per squalifica) è stata attenta, pragmatica e abbastanza brillante in fase offensiva, con tante occasioni create per un gap tra le due squadre che sarebbe forse potuto essere più ampio.

Schierati con un 3-5-2 che ha ricalcato quanto visto in tutto il precampionato, nei rossoneri hanno esordito Estupiñan e Ricci dal primo minuto, mentre a partita in corso sono subentrati Modrić e Jashari, osannati dal popolo rossonero accorso in massa allo stadio. Prima del fischio d'inizio, tutti e sette i nuovi acquisti sono stati presentati al pubblico, pronti per essere protagonisti nella stagione che ha appena preso il via a San Siro. Archiviato questo successo in Coppa Italia, l'attenzione si sposta al campionato: sabato alle 20.45 c'è Milan-Cremonese, un altro esordio da non sbagliare".