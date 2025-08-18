Milan, Q8 entra nella famiglia dei Regional Partner del club in qualità di Official Fuel Partner

vedi letture

"AC Milan è lieto di accogliere Q8 nella famiglia dei Regional Partner del Club, in qualità di Official Fuel Partner": lo comunica il Milan sul sito ufficiale. Il comunicato prosegue così: "Basata su valori condivisi come la continua innovazione, l'impegno strategico in ambito di sostenibilità e la ricerca della migliore performance, la nuova collaborazione intende fare leva sulla capacità del calcio di ispirare milioni di persone in tutto il mondo per generare un impatto positivo sulla collettività e promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili attraverso progetti e iniziative congiunte. Q8 Italia nasce nel 1984 ed è l'affiliata più importante di Kuwait Petroleum International. Energy player internazionale, riconosciuta per la fiducia di partner e clienti, la qualità di servizi e prodotti e la responsabilità verso l'ambiente e le comunità in cui opera.

A partire dalla stagione 2025/26, Q8 supporterà il Club anche sul piano logistico, rifornendo le flotte rossonere con Q8 HVO, un biocarburante avanzato ottenuto da materie prime di origine rinnovabile. Una scelta concreta che consente di ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂ e ribadisce la volontà di Q8 di contribuire attivamente alla transizione energetica, contribuendo a generare innovazione e attenzione per l'ambiente nel mondo dello sport".