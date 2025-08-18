Durante la ripresa Leao è parso visibilmente zoppicante, ma filtra un certo ottimismo

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport descrivendo l'infortunio di Rafael Leao: "Rafa Leao inizia la stagione assaporando un gusto agrodolce: prima il gol, poi l’infortunio. La zona del corpo acciaccata è di quelle da prendere con le pinze: polpaccio. Il portoghese ha sentito un indurimento al polpaccio destro e ha preferito chiedere subito il cambio.

Sono entrati i sanitari che lo hanno massaggiato a lungo fino a quando, con una smorfia, non è stato chiesto il cambio. Era il minuto numero 17 e la partita del portoghese finita qui. Dentro Gimenez, mentre sul resto del mondo rossonero aleggiano punti interrogativi scomodi, direttamente proporzionali all’importanza del giocatore e al fatto che sabato prossimo inizierà il campionato. Durante la ripresa Leao è stato inquadrato dalle telecamere ed è parso visibilmente zoppicante, ma filtra un certo ottimismo. Ora è il tempo dell’attesa, gli esami successivi chiariranno il quadro in vista dell'esordio in campionato con la Cremonese".

BUONA LA PRIMA

Il Milan di Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina c'è stato il vice Marco Landucci) vince all'esordio stagionale: 2-0 secco al Bari, con le reti del duo d'attacco Leao al 14esimo del primo tempo e di Pulisic al 48esimo minuto; in virtà di questo risultato, i rossoneri si qualificano ai sedicesimi di Coppa Italia, da disputare il prossimo 24 settembre contro il Lecce a San Siro. "È stato - ha spiegato Landucci - un buonissimo atteggiamento. La squadra ha intepretato bene quello che doveva fare, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo ma la squadra ha fatto una partita seria". Il modulo è stato il 3-5-2, ma molto variabile, con diverse posizioni occupate a seconda degli spazi. È chiaro che, con questo modulo, Leao fa tanto ago della bilancia; le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore: per il 10 portoghese dovrebbe trattarsi di un indurimento del muscolo del polpaccio, problema che lo ha costretto a zoppicare vistosamente.