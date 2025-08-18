Napoli, brutte notizie per Lukaku: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra
Attraverso il sito ufficiale, il Napoli ha reso noto le condizioni di Romelu Lukaku che dovrà restare fuori per diverso tempo dopo l'infortunio muscolare rimediato durante l'amichevole contro l'Olympiacos: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.
Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".
Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku 👇https://t.co/zRirRhNjmR— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2025
