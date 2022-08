Marchetti: "Il Milan deve aspettare gli ultimi giorni di mercato per completare la rosa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Luca Marchetti per tuttomercatoweb: "Il Milan deve aspettare gli ultimi giorni di mercato per completare la rosa dei campioni d’Italia con un difensore e un centrocampista. Importanti ma non imprescindibili.

E comunque negli 11 titolari le due milanesi hanno messo un pezzo in più: Lukaku da una parte, De Ketelare dall’altra. Due pezzi da 90, come i loro numeri, ma il resto sono (o saranno) pedine importantissime per dare ancora più profondità alla rosa".