Marchetti: "Il Milan è a posto ma vuole migliorare. Serve cedere qualcuno davanti, ma non Suso"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato del club rossonero: "Il Milan tecnicamente è a posto ma vorrebbe migliorare ulteriormente la squadra. Per farlo c’è bisogno di cedere, e oltre a Laxalt, che potrebbe andare verso l’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto, quello che sposterebbe gli equilibri del Milan a livello economico sarebbe la cessione di un giocatore davanti: André Silva, che era già stato venduto al Monaco, oppure, ma il Milan non la prende più in considerazione, Suso."