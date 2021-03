Marchetti: "Il Milan ha limitato i danni, perdere sarebbe stata una mazzata"

Intervenuto con un editoriale su Tutttomercatoweb, il giornalista Luca Marchetti ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan limita i danni riuscendo a pareggiare oltre il recupero, contro l’Udinese. Non che un punto o zero possano fare la differenza, ma psicologicamente perdere di nuovo sarebbe stata una bella mazzata per questo Milan che nel 2021 si è scoperto più fragile. E che quindi ecco che il pareggio potrebbe avere un sapore diverso, ma soltanto nel morale. E naturalmente l’effetto opposto lo hanno avuto a Udine. Dove per il momento non pesano questi due punti ma in futuro chissà. Un campionato, come sapevamo, combattutissimo. Che non riserva storie e colpi di scena. Pensate a Becao, che oggi potrebbe influenzare e non poco la sfida scudetto. In tutta la sua carriera ha segnato soltanto due gol. Entrambi al Milan. Il primo alla sua prima presenza in campionato, lo scorso anno, alla prima giornata. Il secondo stavolta, che poteva costare carissimo".