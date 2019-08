Marchetti: "Il Milan valuta alternative a Correa: ipotesi Everton e De Paul"

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato così del Milan: “Il Milan non cambia posizione perché sa che il giocatore vuole venire in rossonero. È forte della sua volontà. L’Atletico Madrid con le stesse necessità, si ferma sul fatto che altre squadre gli abbiano presentato offerte più vantaggiose. Il Milan sta cominciando a guardarsi intorno, ma sono operazioni difficile a livello economico. Tra le ipotesi c’è Everton del Gremio. La trattativa è difficile perché il suo cartellino è frazionato. L’altro nome, che vale anche per la Fiorentina, è anche De Paul ma questa pista non è ancora stata approfondita”