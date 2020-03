Marchetti: "L'interpretazione è che si giochi per 30 giorni a porte chiuse per preservare i tifosi"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle possibili scelte del Governo in relazione agli eventi sportivi dei prossimi trenta giorni: "L'interpretazione è che per 30 giorni si giochi a porte chiuse, questo preserva il tifoso e il cittadino italiano. Se invece non si dovessero giocare il campionato potrebbero esserci vari scenari, come interrompere prima il campionato, concluderlo ora o concordare con la UEFA per uno slittamento dell'Europeo. L'emergenza c'è, il Governo la deve fronteggiare e la Lega dovrà attenersi alle disposizioni del Governo".