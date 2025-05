Marchetti: "Milan per tutto l'anno indecifrabile e discontinuo. Nei momenti chiave si è sciolto"

Se ieri, in generale e giustamente, si è celebrato il Bologna per la vittoria della finale di Coppa Italia, oggi bisogna passare all'altro lato della medagli, anzi all'altra medaglia direttamente: quella d'argento del Milan. Ed è per questo motivo che il collega Luca Marchetti questa mattina dedica il suo consueto editoriale del venerdì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com proprio alla squadra rossonera che non solo si lecca le ferite post Roma ma si lecca pure quelle di tutta la stagione.

Così ha parlato Marchetti sul Milan: "Il Milan è sempre stato poco equilibrato, il Milan ha sempre dato la sensazione di non riuscire mai ad esprimersi con interezza, ha sempre fornito prestazioni altalenanti, ha sempre giocato sui nervi, sull’orgoglio, per ritornare in bolla e poi tornare di nuovo nell’incertezza. Ma non è stato così solo il Milan di Coincecao: per tutto l’anno il Milan è stato indecifrabile e discontinuo. E’ nei momenti chiave addirittura si è sciolto: come contro la Dinamo Zagabria, contro il Feyenoord, contro la Juventus. E l’altra sera contro il Bologna. E non è stato solo il Milan di Coincecao ad essere così".