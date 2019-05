Marchetti: "Moncada avrà responsabilità maggiori. Sulla panchina..."

Al Milan la rivoluzione è semplicemente iniziata. Dopo l’addio di Leonardo e Gattuso ora tocca a Maldini scegliere se il progetto giovani da crescere lo intriga (con un ruolo di responsabilità) oppure se invece anche lui non si sente convinto. Di sicuro, chiunque sia il direttore sportivo, ci sarà una responsabilità maggiore anche per Geoffry Moncada, attuale capo osservatori del Milan, giovanissimo ma non per questo meno bravo. Visto che il lavoro dei rossoneri dovrà essere fatto soprattutto su giovani da scovare ecco che il suo occhio e la sua capacità saranno ua delle architravi per la nuova società disegnata da Gazidis. E l’allenatore? I nomi che si fanno sono tanti. Potrebbero essere anche tutti giusti, ma in realtà finché non sarà chiaro chi guiderà il lato tecnico dei rossoneri, potrebbero essere tutti sbagliati (o proposti). Di sicuro Di Francesco, che era stato avvicinato da Leonardo, potrebbe piacere anche a Maldini. Senza dimenticare i vari Inzaghi, Giampaolo o De Zerbi. Ma ripetiamo non sono ancora stati presi concretamente in considerazione.