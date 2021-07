Marchetti: "Odriozola pista più concreta in caso di mancata conferma di Dalot"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan spera di bloccare Giroud il prima possibile. Molto presto, già domani se riescono. Siamo alla stretta finale. Il Milan sta parlando col Chelsea (ipotizzabile magari anche un minimo di indennizzo). E nuovi contatti anche con gli agenti dell’attaccante. La giornata che verrà potrà essere importante per cercare di capire bene i contorni più che economici temporali dell’operazione. Capitolo terzino: Dalot procede ma lentamente e così Odriozola rimane assolutamente la pista più concreta nel caso in cui non si riesca a chiudere. Per Kessié (contratto in scadenza 2022) l’intenzione è quella di rinnovare prima che finisca il mercato, ma ancora il Milan non è arrivato alla cifra giusta. Si procederà per gradi, ma la voglia è di riuscire a confermarlo. Intanto prolunga Calabria, fino al 2025"