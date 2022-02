Marchetti: "Rinnovo di Kessie difficile economicamente, ma il Milan ci proverà fino alla fine"

Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, commentando la vicenda legata al rinnovo contrattuale di Franck Kessie, in scadenza con il Milan: “Kessie non sta ripetendo il campionato dello scorso anno. Se basiamo su questa stagione e se andiamo a rivedere la sua prestazione nel derby penso che il Milan non gli darà i soldi che chiede. Credo che ci possano essere delle squadre inglesi o il PSG interessante al giocatore, ma al Milan ha chiesto una cifra superiore agli otto milioni di euro netti a stagione. Non si tratta di un’operazione economicamente molto vantaggiosa ma il Milan continuerà a provare a rinnovare Kessie fino alla fine”.