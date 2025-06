Marchetti sulle possibili cessioni del Milan: "Bisogna avere le idee chiare e capire la volontà dei diretti interessati"

Luca Marchetti, collega di Sky Sport 24 ed esperto di mercato, ha parlato delle trattative che potrebbero caratterizzare l'estate rossonera: "Quante cessioni mi aspetto da parte del Milan? Me ne aspetto una, necessaria per un discorso economico e per la mancata qualificazione in Europa: oggi Reijnders è certamente il più vicino alla cessione, per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Ci sono però dei casi aperti di cui il Milan e Tare dovrà cominciare a occuparsi: c'è il discorso di Theo Hernandez, c'è il discorso di Maignan. C'è anche il discorso di Leao: oggi dalla Germania ci dicono che c'è il Bayern Monaco ma c'è una valutazione molto alta da parte del Milan, 130 milioni di euro".

Conclude Luca Marchetti il suo discorso: "Sono dei nodi da sciogliere, sia per un discorso di costruzione di squadra, parlarne con Allegri, sia per un discorso di equilibri nello spogliatoio. La rosa del Milan è valida e non è riuscita a rendere secondo le aspettative ma non ha reso anche per alcuni nodi mai risolti nella passata stagione. Bisogna avere le idee chiare e capire con i diretti interessati qual è la loro volontà"