Marchioro a TMW: "Giampaolo mi piace, è un allenatore propositivo"

Pippo Marchioro, ex allenatore della Reggiana, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco le parole dell'allenatore che battè il Milan a San Siro: "Uno dei momenti più belli è stato senza dubbio quando tornammo vincitori dalla trasferta di San Siro contro il Milan (1-0 per gli emiliani, gol di Esposito, ndr) che ci consentì di salvarci e restare in A. Qualcosa di bellissimo".

Da grande ex milanista anche un pensiero sui rossoneri di oggi?

"Non me la sento, seguo il Milan da tifoso, ma adesso non saprei dire quali sono i valori di questa squadra quindi non esprimo giudizi".

Giampaolo comunque le piace?

"Sì, mi piace perchè è un allenatore propositivo che ama il calcio".