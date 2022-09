Marelli: "Di Maria? Condotta violenta, lo stop minimo è di due giornate"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto a DAZN, ha parlato così dell'espulsione di Di Maria in Monza-Juventus: "Sull'espulsione c'è poco da dire. Viene definita condotta violenta e quindi per il codice di giustizia sportiva lo stop minimo è di due giornate. C'è poi un altro punto da capire: prima di uscire ha detto qualcosa all'arbitro Maresca che lo ha guardato tra lo stupito e lo arrabbiato. Se al rosso si aggiunge una frase irriguardosa lo stop potrebbe salire a tre turni". Tra due giornate è in programma Milan-Juventus.