Marelli e il gol annullato al Milan: "Giroud non crea contatto, non poteva essere in altra posizione"

L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto nel post partita di Milan-Napoli ha provato a fare chiarezza sul controverso episodio che ha portato all'annullamento del gol di Kessie nei minuti di recupero a causa di un presunto fuorigioco attivo di Giroud: "L’episodio è molto particolare, richiama l’episodio in Atalanta-Roma, ma non sono identici. Ieri c’erano due giocatori in piedi, Palomino muove la mano verso l’avversario. in questo caso non è stato creato un contatto perché Giroud era già a terra. Giusta l’on field review, ma rimane aperto il dibattito. Non c’è un contrato creato, c’è un contrasto perché Giroud non poteva essere in altra posizione. Non c’è un movimento del francese verso l’avversario, non vedo un movimento per contrastare Ghoulam. Quello di ieri è totalmente diverso, Palomino è in piedi e muove la mano verso Cristante, crea il contatto. Giroud no".