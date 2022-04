Marelli: "Giusto il giallo a Strakosha. Rigore di Luis Alberto? Ci sono due elementi a favore del rigore e uno a sfavore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così gli episodi arbitrali di Lazio-Milan: "Sull'episodio di Strakosha non ha sbagliato Guida, è giusto il giallo perchè il pallone va verso l'esterno e poi non è in possesso di Messias. L'episodio del rigore richiesto dal Milan è molto al limite. Ci sono due elementi a favore della concessione del rigore: il braccio è largo e Luis Alberto guarda il pallone. Ce n'è però anche uno a sfavore della concessione del rigore, cioè l'estrema vicinanza tra i due giocatori. Il VAR non poteva intervenire e la stessa cosa sarebbe successa se fosse stato concesso il rigore. Se devo dire la mia dico 60 rigore e 40 non rigore".