Margiotta su Jashari: "Sono curioso di vedere che impatto avrà al Milan"

Francesco Margiotta, attaccante attualmente svincolato, ha parlato così a tuttomercatoweb.com dell'arrivo al Milan di Ardon Jashari: "Quando ero al Lucerna era in Primavera. Ogni tanto si allenava con noi. Sono curioso di vedere che impatto avrà al Milan. In Svizzera puntano molto sui giovani, poi riescono a farli uscire e a valorizzarli.

Se non avesse giocato nel Lucerna, non sarebbe andato al Milan. Magari in Italia sarebbe stato ceduto in C. Se è uno da Milan? Se il Milan lo paga quaranta milioni vuol dire che ci punta. Poi starà a lui, anche perché giocare nel Milan pesa".