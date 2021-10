Marianella: "Milan e Napoli staranno in vetta fino alla fine della stagione"

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando il percorso svolto fino a questo momento dal Milan: “Penso che Milan e Napoli staranno in vetta fino in fondo, sono due squadre che sono capaci di farlo. Il Milan mi piace moltissimo. Quando avrà Giroud a pieno servizio, quando comincerà a ritrovare tutti i giocatori che ha perso in questa fase e quando riavrà anche Maignan sarà ancor più interessante. Questa squadra è allenata benissimo da Pioli, che era stato preso come traghettatore. Lui si è innamorato del Milan e del progetto così come credo che Maldini e Massara abbiano fatto un ottimo lavoro dietro la scrivania. Sono loro parte di questa rinascita che è molto bella”.