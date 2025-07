Marianella: "Modric darà una leadership, un senso, che appartiene alla storia del Milan ma che non è stato parte della storia recente"

Intervenuto nel corso del programma Calciomercato L'Originale, il collega Massimo Marianella ha commentato l'ingaggio del Milan di Luka Modric, arrivato svincolato dopo oltre 13 anni al Real Madrid:



"Cosa ne penso? È una grande idea. Giocherà 12-13 partite da titolare ma sarà determinante anche in quelle partite che non giocherà. Starà lì, insieme ai compagni, perché darà una leadership, un senso, che appartiene alla storia del Milan ma che non è stato parte della storia recente. E arriva uno che ha sognato dietro la maglia del Milan tanti anni fa dietro la maglia di Boban".