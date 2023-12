Marianella: "Pioli dovrà rimanere autoritario anche con Ibra, perchè è un ottimo allenatore e saprà come svoltare il Milan"

Il Milan si prepara a una delle partite più importanti e cruciali dell'ultimo periodo: la delicata trasferta inglese sul campo del Newcastle, con i rossoneri che sono obbligati a vincere e sperare di ricevere buone notizie dall'altra partita, quella tra Dortmund e PSG. La notizia più importante in casa Milan vede il ritorno a casa di Zlatan Ibrahimovic, tra la felicità di tutti i tifosi rossoneri ed ex compagni di squadra. Infatti proprio Rafa Leao, recuperato per la sfida di domani sera, nelle ultime ore aveva postato una storia sul proprio profilo Instagram che ritraeva Ibrahimovic a San Siro nella sua, finora ultima presenza da rossonero.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così della vicenda che lega lo svedese insieme a Stefano Pioli, il giornalista e opionionista sportivo Massimo Marianella: "Il ritorno di Ibra porterà sicuramente entusiasmo e sorrisi all'interno di un ambiente, quello rossonero, forse un pò scarico di positività in questo momento. Bisogna anche dire che la figura dello svedese è pesante e ha un certo rilievo, dovrà infatti essere bravo Pioli a non farsi sovrastare, cercando di rimanere autoritario, ma non credo che questo accadrà perchè sia Ibra che Pioli sono due persone molto intelligenti e lavoreranno, quando servirà, bene insieme. Reputo Pioli un ottimo allenatore, capirà come migliorare la situazione cercando di recuperare tutti gli indisponibili".