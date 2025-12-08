Marianella: "Stravedo per Nkunku anche se non ha dimostrato al 100% le sue qualità. Su Bartesaghi..."

Il Milan va a Torino con Nkunku nuovamente titolare al fianco di Leao visto che Pulisic è debilitato dal violento attacco febbrile sofferto ieri sera. Sulla fascia sinistra torna Davide Bartesaghi, lasciato a riposo in Coppa Italia. Massimo Marianella, noto telecronista di Sky Sport, commenta così i due rossoneri:

Su Nkunku: “Continuo a dire che è un giocatore straordinario e che ha potenzialità meravigliose, poi però non le ha mai confermate al 100%. Non lo ha fatto al Chelsea, non lo sta facendo al Milan. Però stravedo per questo ragazzo, sarà un’opportunità in più per dimostrarlo”.

Su Bartesaghi: "Allegri ha fatto bene a dargli la titolarità, tra lui ed Estupinan è meglio lui e lo sta dimostrando. Quando un ragazzo fa bene e lo fa con continuità vuol dire che la scelta era giusta.