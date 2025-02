Marianucci-Gimenez, Marelli: "Mi trovo d'accordo con la decisione di richiamare Pairetto all'OFR"

vedi letture

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli ha fatto chiarezza sull'episodio che ha portato all'espulsione di Marianucci e al cartellino giallo per Santiago Gimenez.

Questa la spiegazione di Marelli: "Episodio che lascia qualche dubbio, non tanto sulle decisioni assunte ma sull’on field review che è stata chiamata per condotta violenta, un episodio da cartellino rosso a pallone lontano. Il gesto di Marianucci è sicuramente volontario e lo si capisce dal giocatore che prima ancora che Pairetto fischi il fallo si pone in una posizione difensiva: dopo il fallo di Jimenez, tocca con il tacco destro sulla coscia destra del messicano. Per quanto mi riguarda questi episodi non c’entrano nulla con il gioco del calcio, pertanto l’OFR non mi dispiace: mi trovo d’accordo con la decisione di richiamare Pairetto. Giallo Gimenez? Nel protocollo è previsto che se un arbitro si accorge di un’altra sanzione per un altro giocatore di cui non si era accorto, la può comminare".