Marinozzi su Maignan: "Tra i migliori al mondo. Risorsa per il finale di stagione ma anche rimpianto"

Andrea Marinozzi, noto telecronista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato così di Mike Maignan, reduce da due grandissime partite con la Francia: "Queste due partite confermano che Maignan è uno dei migliori portieri al mondo ed è presente e futuro della Francia. Per il Milan avere una risorsa così è importantissimo per il finale di stagione ma è anche un rimpianto per non averlo avuto per 3 mesi: viene da chiedersi quanto avrebbe inciso sulla stagione del Milan".