Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, si è soffermato sulla prestazione di Higuain: “Higuain è stato troppo banale e scontato, era il giocatore di maggiore qualità in campo. Ha perso troppi duelli. Non gli si chiedeva solo di lottare, che non ha fatto per tutti i Novanta minuti, e non l’ha fatto. Doveva incidere di più”