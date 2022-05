Marotta ricorda Raiola: "È stato un amico, persona di qualità ed elevata competenza"

MilanNews.it

Attraverso l'agenzia Adnkronos, Giuseppe Marotta ha voluto esprimere il proprio cordoglio per Mino Raiola nel giorno della sua morte: "Sono affranto e dispiaciuto per la scomparsa di Mino Raiola, è stato un amico e un interlocutore nell'attività lavorativa, una persona di qualità ed elevata competenza - ha detto l'amministratore delegato dell'Inter -. Abbiamo vissuto molti momenti positivi insieme, di collaborazione e intenso lavoro, con qualche contrasto ma sempre corretto, nel rispetto delle persone e delle professionalità. I ricordi sono tanti, uno su tutti la doppia operazione su Pogba con il passaggio dal Manchester United alla Juventus e dalla Juve allo United. Un grande capolavoro in cui Raiola ha avuto un ruolo importante. Il mondo del calcio perde un grande professionista, spesso critico con il sistema ma la sua critica era molto costruttiva per un calcio sempre migliore", ha concluso Marotta.