Marotta tra il serio e il faceto: "Se Paratici venisse a fare il direttore sportivo del Milan sarei ancora più contento, perché mi genererebbe ulteriori stimoli e quindi sarei ancora più incazzato”

vedi letture

Intervenuto al forum de Il Foglio organizzato quest'oggi a San Siro, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha fatto chiarezza anche sulla questione legata ad una sua possibile influenza nelle trattative tra il Milan e Fabio Paratici, fino a qualche settimana fa il principale candidato al ruolo di direttore sportivo all'interno dell'organigramma rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

“Questa è un’altra leggenda metropolitana milanese. Io non so se esiste un cavaliere bianco, una metafora che si usa tanto nella finanza. Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario, il presidente o l’amministratore delegato del Milan. Sono tutte persone che hanno competenza e non aspettano il mio suggerimento. Anche volendo, cosa avrei fatto? A me personalmente, se Paratici venisse a fare il direttore sportivo del Milan sarei ancora più contento, perché mi genererebbe ulteriori stimoli e quindi sarei ancora più incazzato”.

Cosa è cambiato con il passaggio a Oaktree?

“Ci sono dei concetti erano usati prima e vengono usati anche oggi. La differenza sostanziale è che prima avevamo un punto di riferimento in una persona fisica che era Zhang. Oggi abbiamo un fondo, composto da professionisti: c’è un team di esperti in determinate aree e c’è un confronto che si concilia con le loro attitudini e le loro competenze. La cosa che ci terrei a sottolineare è la loro presenza quotidiana, silenziosa ma presente. La seconda cosa fondamentale è il concetto di delega, che al pari della competenza rappresenta una qualità che qualsiasi azienda deve avere”.