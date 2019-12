Martorelli: "Ibra al Milan? Cambiare strategia dopo sei mesi non lascia ben sperare"

Giocondo Martorelli, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sull'Ibra-bis, mostrandosi piuttosto scettico con le scelte societarie: "Nessuno può discutere le qualità sul campo di Zlatan, ma la società in estate aveva iniziato un percorso impostato su profili giovani come Piatek e Rafael Leao. I risultati non hanno sicuramente dato ragione al Milan, ma cambiare strategia dopo appena sei mesi non lascia ben sperare. Quando si cambia il planning di una società, bisogna avere la forza e la pazienza necessarie per reggere le critiche e le pressioni. L'operazione Ibrahimovic andava fatta semmai nei primi giorni di dicembre, non adesso: oggi sarebbe stato già a disposizione di Pioli e il Diavolo avrebbe guadagnato un mese di tempo. Mi auguro che Zlatan possa portare gol e risultati per raggiungere almeno l'Europa League. Se così non dovesse andare, difficilmente potremmo parlare di acquisto di successo".